Ввод войск в Сектор Газа должен официально одобрить израильский кабинет безопасности.

Власти Израиля разрешили своим военным начать наземную операцию на территории Сектора Газа, как только они будут готовы.

Об этом в комментарии ABC News заявил неназванный член кабинета безопасности Израиля. Больше деталей относительно возможного ввода израильских войск в Сектор Газа чиновник раскрывать не стал.

В тоже время министр экономики Нир Баракат сказал журналистам, что приоритетом для Израиля является уничтожение террористов ХАМАС.

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"Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть живыми. Но первым и последним приоритетом является уничтожение ХАМАС", – подчеркнул он, добавив, что "самым большим кладбищем в мире" станут туннели, которые боевики ХАМАС построили под Газой.

Ввод войск в Сектор Газа должен официально одобрить израильский кабинет безопасности.

Война в Израиле: последние новости

По последним данным, в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли 18 украинцев. Ранее посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что погибло 23 гражданина Украины. Всего погибло более 1400 человек.

В то же время The Hill пишет, что риск более широкой войны на Ближнем Востоке "очень и очень высок". Так, Иран заявил, что если израильские войска войдут в Газу, "союзным силам" придется вмешаться. Журналисты пишут, что надвигающееся наземное наступление Израиля станет решающим фактором в траектории войны.

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