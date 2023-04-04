С начала полномасштабного вторжения России в Украину США уже подготовили более 7000 украинских военных.

Обучение украинцев на американских танках M1-A1 Abrams еще не началось, но это обязательно будет и "относительно скоро".

Как сообщил американский чиновник в сфере обороны на условиях анонимности для CNN, сейчас идет фаза закупки оборудования.

"Обучение на Abrams еще не началось... Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я бы ожидал, что это произойдет относительно скоро", – сказал чиновник для издания.

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Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину США уже подготовили более 7000 украинских военных.

Танки Abrams для Украины

В январе 2023 года президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о передаче Украине 31 танка Abrams, из которых сформируют танковый батальон. Однако в Штатах сразу отметили, что этот процесс займет не один месяц.

В феврале министр армии США Кристин Вормут отметила, что для доставки этих танков в Украину может потребоваться больше года.

Впоследствии в США начали искать способы доставить танки Abrams быстрее. Выход нашли - вместо обещанной версии М1А2 будут отправлены танки M1A1. Они должны прибыть в Украину до осени 2023 года.

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