Вероятно, американские танки прибудут в Украину раньше, чем предполагалось.

США видят возможность ускорить поставки танков Abrams Украине. Команда специалистов уже работает над этим.

Об этом в эфире CNN заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Bloomberg.

По его словам, США работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину быстрее, чем ожидалось.

Видео дня

"Мы работаем над этим. Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", - отметил Кирби.

Abrams для Украины

25 января президент США Джо Байден анонсировал поставку 31 танка Abrams в Украину. На следующий день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что эти танки точно не успеют прибыть в Украину до начала весеннего наступления.

Самый четкий прогноз относительно сроков поставки танков дала министр американской армии Кристин Вормут. В годовщину вторжения РФ она призналась, что танки прибудут в Украину не раньше, чем через год. Причем эти сроки она назвала самыми быстрыми из возможных.

Вас также могут заинтересовать новости: