Планы по предоставлению Киеву тяжелой техники этого типа все еще в разработке.

Для поставки танков M1 Abrams США может потребоваться более одного года. Как заявила министр американской армии Кристин Вормут, соответствующие планы по предоставлению такой техники разрабатываются.

В частности она отметила, что такие сроки являются самыми быстрыми из возможных. Вормут отметила, что есть варианты развития событий, которые могут затянуть поставки и до двух лет.

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, это я вам точно говорю. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не рассчитан на недели или два месяца. Есть и более длительные временные рамки. Но я думаю, что есть варианты, которые не займут больше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны взвесить преимущества и недостаток каждого из них", - передает слова Вормут информационный ресурс CNN.

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Рассматриваются различные варианты предоставления этих танков Украине. В том числе США может изготовить эти боевые машины с нуля. Также возможна передача уже имеющейся техники, однако с модернизацией – такой вариант чаще всего используется Вашингтоном при помощи союзникам.

Кроме этого есть опция получить Abrams у тех стран, которые приобрели эти машины в США ранее. Однако, по словам Вормут, такой шаг "может испортить отношения с важными союзниками".

Что известно о поставках США танков Abrams для Украины

25 января президент США Джо Байден официально объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон. Доставка танков займет несколько месяцев.

По сообщению Politico танки Abrams поступят в улучшенном варианте, но без секретной брони. Эта версия танков имеет более сложную оптику и системы управления, чем более старая версия А1, которую армия США собирается снять с эксплуатации в ближайшие годы.

Танки Abrams выделяются среди других и имеют гораздо лучшие характеристики, чем все тяжелое оружие РФ.

В WP отметили, что танки эти быстро не приедут: объявление об их поставках прозвучало для того, чтобы заставить Шольца быстрее передать танки Leopard. Однако Зеленский попросил не затягивать с поставками танков Abrams, чтобы "потом не было слишком поздно".

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