Выборы в США: Хиллари Клинтон призвала голосовать за Байдена

Байден поблагодарил Клинтон и выразил надежду, что вместе они смогут убрать Трампа из Белого дома.

Бывшая госсекретарь США и кандидатка в президенты Хиллари Клинтон заявила, что поддерживает на выборах президента Джо Байдена.

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«Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки, но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах», - заявила Клинтон.

Байден поблагодарил Клинтон и выразил надежду, что вместе они смогут убрать Трампа из Белого дома.

Как сообщал УНИАН, американский сенатор Берни Сандерс приостанавливает свою кампанию за выдвижение в президенты США от Демократической партии.