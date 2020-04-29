Выборы в США: Хиллари Клинтон призвала голосовать за Байдена
02:44, 29 апреля 2020Мир
21 0
Байден поблагодарил Клинтон и выразил надежду, что вместе они смогут убрать Трампа из Белого дома.
Biden For President/Handout via Reuters
Бывшая госсекретарь США и кандидатка в президенты Хиллари Клинтон заявила, что поддерживает на выборах президента Джо Байдена.
Читайте такжеДемократическая партия в штате Нью-Йорк отменила президентские праймериз
«Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки, но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах», - заявила Клинтон.
Байден поблагодарил Клинтон и выразил надежду, что вместе они смогут убрать Трампа из Белого дома.
Как сообщал УНИАН, американский сенатор Берни Сандерс приостанавливает свою кампанию за выдвижение в президенты США от Демократической партии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter