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Выборы в США: Хиллари Клинтон призвала голосовать за Байдена

02:44, 29 апреля 2020
Мир
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Biden For President/Handout via Reuters

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«Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки, но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах», - заявила Клинтон.

Байден поблагодарил Клинтон и выразил надежду, что вместе они смогут убрать Трампа из Белого дома.

Как сообщал УНИАН, американский сенатор Берни Сандерс приостанавливает свою кампанию за выдвижение в президенты США от Демократической партии.

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