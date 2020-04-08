Берни Сандерс прекратил борьбу за кресло президента США
19:11, 08 апреля 2020Мир
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Кандидатом в президенты США от Демократов почти наверняка станет Джозеф Байден.
Берни Сандерс выходит из президентской гонки / REUTERS
Американский сенатор Берни Сандерс приостанавливает свою кампанию за выдвижение в президенты США от Демократической партии.
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Как сообщает Reuters, Сандерс в ближайшее время Сандерс планирует обратиться к своим сторонникам.
Отмечается, что выход Сандерса из кампании делает вероятным кандидатом в президенты от Демократов Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США.
Сандерс и Байден в ходе праймериз Демократов стали последними кандидатами на выдвижение в президенты. К 5 апреля Байдену удалось обрести значительное преимущество над Сандерсом по числу голосов делегатов.
Выборы президента США сейчас намечены на 3 ноября 2020 года.
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