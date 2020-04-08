Берни Сандерс прекратил борьбу за кресло президента США

Кандидатом в президенты США от Демократов почти наверняка станет Джозеф Байден.

Американский сенатор Берни Сандерс приостанавливает свою кампанию за выдвижение в президенты США от Демократической партии.

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Как сообщает Reuters, Сандерс в ближайшее время Сандерс планирует обратиться к своим сторонникам.

Отмечается, что выход Сандерса из кампании делает вероятным кандидатом в президенты от Демократов Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США.

Сандерс и Байден в ходе праймериз Демократов стали последними кандидатами на выдвижение в президенты. К 5 апреля Байдену удалось обрести значительное преимущество над Сандерсом по числу голосов делегатов.

Выборы президента США сейчас намечены на 3 ноября 2020 года.