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Берни Сандерс прекратил борьбу за кресло президента США

19:11, 08 апреля 2020
Мир
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Берни Сандерс выходит из президентской гонки / REUTERS

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Как сообщает  Reuters, Сандерс в ближайшее время Сандерс планирует обратиться к своим сторонникам.

Отмечается, что выход Сандерса из кампании делает вероятным кандидатом в президенты от Демократов Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США.

Сандерс и Байден в ходе праймериз Демократов стали последними кандидатами на выдвижение  в президенты. К 5 апреля Байдену удалось обрести значительное преимущество над Сандерсом по числу голосов делегатов.

Выборы президента США сейчас намечены на 3 ноября 2020 года.

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