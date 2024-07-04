Она говорит, что их заявление можно приравнять к вмешательству в выборы.

Депутату от "Национального объединения" Марин Ле Пен пришлось оправдываться за поддержку со стороны России.

Вчера Министерство иностранных дел России опубликовало в микроблоге X фотографию Мари Ле Пен со следующей подписью: "Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, которая служит его национальным интересам и отходу от диктата Вашингтона и Брюсселя. Французские чиновники не смогут игнорировать эти глубокие изменения в настроениях подавляющего большинства граждан".

В эфире телеканала TF1 Ле Пен заявила, что "абсолютно не чувствует ответственности за российские провокации против Франции и Эммануэля Макрона", назвав заявление МИД России "возможным вмешательством". "Когда вы делаете такой показной и провокационный твит, это можно приравнять к форме вмешательства", - цитирует ее Le Figaro.

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Также политик повторила, что сохранит поддержку Украины в случае получения абсолютного большинства в парламенте, однако не отправит французских военных на войну.

Выборы во Франции

Как сообщал УНИАН, после поражения на выборах в Европарламент Макрон распустил парламент и назначил новые выборы.

Первый тур состоялся 30 июня, второй запланирован на 7 июля. Президент Франции заверил, что страна сохранит поддержку украинцев после выборов.

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