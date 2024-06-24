Первый тур внеочередных парламентских выборов состоится уже в это воскресенье.

Президент Франции Эммануель Макрон заявил, что его страна намерена помогать Украине в долгосрочной перспективе безоговорочно.

Как пишет Le Monde, заявление прозвучало на фоне беспокойства Киева тем, что к власти могут прийти ультраправые политики. Макрон говорит, что его слово обязывает Париж принимать решения по Украине, даже если он будет работать с "менее откровенным" в поддержке Киева премьер-министром.

"Наша поддержка Украины остается и будет оставаться неизменной, и мы продолжим мобилизацию [усилий], чтобы ответить на неотложные нужды Украины и передать послание о нашей безоговорочной решимости поддерживать украинцев в долгосрочной перспективе", - сказал он в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Видео дня

Французский лидер отметил, что Румыния, Польша и страны Балтии также полностью выполняют свои обязанности и продолжат это делать. Тем временем НАТО должно послать Вашингтону "сильный сигнал о прогрессе Украины в процессе евроатлантической интеграции и в направлении Альянса, где она занимает свое законное место", а также о ее вкладе в евроатлантическую безопасность, добавил Макрон.

Выборы во Франции

Как сообщал УНИАН, 9 июня президент Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил новые выборы. Они пройдут 30 июня и 7 июля.

Это произошло на фоне выборов в Европарламент, на которых его партия уступила ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".

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