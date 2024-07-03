Парламентские выборы во Франции допускают несколько туров голосования, если с первого раза ни один кандидат в округе не набрал достаточно голосов.

Умеренные политические силы Франции имеют большие шансы не допустить победы правых популистов во втором туре парламентских выборов в ближайшее воскресенье. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, пишет Reuters.

Отмечается, что более 200 кандидатов, представляющих весь политический спектр, согласились выйти из соревнований, чтобы в своем избирательном округе расчистить путь тому кандидату, который будет иметь больше шансов обойти кандидата от "Национального объединения" Марин Ле Пен.

"Эти отзывы демонстрируют то, что мы можем избежать абсолютного большинства для ультраправых", - сказал Аттал.

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Вместе с тем, как отмечает Reuters, остается открытым вопрос, поддержат ли избиратели попытки заблокировать проход "лепеновцев" в парламент.

В "Национальном объединении" раскритиковали межпартийную попытку заблокировать их кандидатов таким образом, назвав это антидемократической попыткой подорвать желание избирателей.

В среду Ле Пен заявила, что она может обратиться к другим партиям, чтобы сформировать парламентскую коалицию, если наберет много голосов, но недостаточно, чтобы самостоятельно взять власть.

Досрочные парламентские выборы во Франции

Как писал УНИАН, после поражения правящей партии Франции на общеевропейских выборах в Европарламент президент Макрон неожиданно для всех объявил о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов в самой Франции.

В первом туре большинство голосов получила правая популистская партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 34%. Макроновская партия "Возрождение" заняла лишь третье место с 20,3%. Однако избрать своего депутата в первом туре смогли лишь 76 округов, из которых "лепеновцы" взяли только 37 мест. В остальных 501 округе продолжат выбирать своего депутата уже во втором туре.

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