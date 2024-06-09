Ультраправые партии добиваются успехов повсюду на континенте, заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания. Он назначил выборы в законодательные органы на 30 июня и 7 июля.

Французский лидер признал, что поражение президентского лагеря на выборах в Европарламент "не является хорошим результатом для партий, защищающих Европу". "Ультраправые партии, которые в последние годы выступали против многих достижений, добиваются успехов повсюду на континенте", - цитирует его Le Monde.

Макрон добавил, что не может делать вид, что ничего не произошло. "Ситуация усугубляется лихорадкой, охватившей общественные и парламентские дебаты в нашей стране в последние годы. Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил вернуть вам право выбора будущего нашего парламента путем голосования", - сказал президент.

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По его словам, рост националистов и демагогов представляет опасность не только для французской нации, но и для Европы. "Я уверен в нашей демократии; пусть суверенный народ выскажет свое мнение. Я услышал ваше послание, ваши опасения, и я не оставлю их без ответа", - почдеркнул президент.

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