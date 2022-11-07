Кроме того, глава МИД Венгрии в очередной раз раскритиковал санкции Евросоюза против России.

Венгрия не поддержит план долгосрочной финансовой помощи Украине в размере до 18 млрд евро, который представила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече министров иностранных дел стран Центрально-европейской инициативы в Болгарии 7 ноября, Будапешт уже предоставил Украине значительную финансовую помощь и готов продолжать это делать и в дальнейшем. В то же время он подчеркнул, что долгосрочный план совместных заимствований Венгрия поддерживать не будет, поскольку он был неэффективным во время пандемии COVID-19.

По словам Сийярто, Венгрия потратила "десятки и сотни миллионов евро" на поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.

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"Мы готовы продолжить финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования ЕС в этой сфере", – добавил он.

Кроме того, глава МИД Венгрии в очередной раз раскритиковал санкции против РФ, введенные Европейским Союзом из-за вторжения России в Украину. По мнению Сийярто, они не наносят вреда Москве и больше всего бьют исключительно по жителям ЕС.

Война в Украине: позиция Венгрии

17 октября 2022 года глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не голосовал за создание учебной миссии ЕС для украинских военных. Он подчеркнул, что Венгрия не будет тратить средства на учебную миссию для защитников Украины и не будет размещать ее участников.

Раньше также сообщалось, что Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новых санкций Евросоюза против РФ.

В то же время 6 ноября 2022 года в Министерстве иностранных дел Венгрии ответили на заявления Путина о том, что у государства есть территориальные претензии к Украине. Представители МИД назвали такие заявления "неправильными", поскольку они "углубляют конфликт". При этом слова российского президента в ведомстве не опровергли.

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