В МИД страны напрямую не опровергли слова российского президента.

В Министерстве иностранных дел Венгрии ответили на заявления Путина о том, что государство имеет территориальные претензии к Украине. Представители МИД назвали такие заявления "неправильными", так как они "углубляют конфликт".

Как передает издание Index, в Министерстве иностранных дел Венгрии дали следующий комментарий: "Мы не считаем правильными заявления, углубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры".

Комментарий представителей МИД Венгрии осуждает слова Путина. Но, с другой стороны, дипломаты не опровергли высказывания российского президента напрямую. Они ничего не сказали об отсутствии претензий и уважении к международно-признанным границам Украины.

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Заявление Путина о территориальных претензиях соседних стран к Украине

На днях кремлевский диктатор сделал очередное заявление с прицелом на международный скандал. По его словам, Польша, Венгрия и Румыния считают часть территории нашего государства своей.

Официальный Бухарест уже дал ответ на это высказывание: "Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ошибочно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине".

Польша тоже быстро отреагировала на заявление Путина. В Варшаве обвинили российского президента в распространении дезинформации.

Венгрия ответила позже всех, а комментарий Министерства иностранных дел страны получился наиболее неоднозначным.

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