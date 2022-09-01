Один из политиков назвал поведение венгерского правительства "российско-китайским троянским конем".

Среди европейских лидеров существует обеспокоенность, что Венгрия может подорвать политику единства и безопасности ЕС в то время, когда Запад стремится справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе с времен Второй мировой войны.

Об этом идет речь в материале Politico.

Журналисты отмечают, что столицы по всей Европе направляют оружие Украине для поддержки важного контрнаступления. Но не Венгрия, запретившая поставки оружия Украине через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также утверждал, что западная помощь якобы только продлевает конфликт.

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Страны Европы настаивают на том, что Киев сам решит, когда пора начинать мирные переговоры. Тем временем Орбан призывает сосредоточиться "на переговорах о мире и вынесении хорошего мирного предложения".

Венгрия хотя и присоединилась к санкциям против РФ, настаивала на их смягчении. А ее чиновники ездили в Москву, чтобы договориться о дополнительных поставках газа, пока в Украине бушевали военные действия.

По мнению неназванного центральноевропейского чиновника, Венгрия продолжит сопротивляться некоторым попыткам помочь Украине. Также, как действовала до сих пор.

Такая позиция венгерских властей вызвала в Киеве и за рубежом обеспокоенность тем, что Венгрия способна нарушить и без того шаткое единство Запада. О пагубном влиянии сегодняшней политики Венгрии на единство ЕС говорят и эксперты.

"Венгрия выполняет только необходимый минимум. Я думаю, что это не нарушение консенсуса, это не нарушение единства. Это ослабляет единство", – сказал Андраш Рац из Немецкого совета по международным отношениям.

А Андраш Симони, бывший посол Венгрии в НАТО и США, считает, что позиция Венгрии в отношении войны в Украине – это "не просто неприятность, это угроза".

"Я не думаю, что НАТО или Европейский союз воспринимают это всерьез. И я думаю, что это ошибка", – сказал он.

Он также заявил, что Орбану "плевать на Украину".

Эксперты и политики сходятся во мнении, что Венгрия "думает о себе и делает для себя".

"Венгры проводят собственную имперскую политику по отношению к окружающим их странам, где проживает венгерское меньшинство. Орбану необходимо финансировать свою щедрую социальную политику, продав европейскую безопасность", – сказал один центральноевропейский чиновник.

Он также назвал поведение венгерского правительства "российско-китайским троянским конем".

Как писал УНИАН, в ЕС неоднократно поднимался вопрос об отказе от принципа единогласного принятия решений. Существующие принципы голосования позволяют одной или нескольким странам-членам ЕС блокировать важные решения блока, чем, в частности, пользуется Венгрия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее открыто заявлял, что Венгрия будет блокировать решения Европейского союза, которые посчитает плохими для себя.

В течение последнего месяца с инициативой отказаться от единогласного принятия решений выступали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц.

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