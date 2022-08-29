Он подчеркнул, что это "идеи" и "пища для размышлений".

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к пересмотру процесса принятия решений в Европейском союзе.

Об этом сообщает Bloomberg.

В своем выступлении в пражском Карловом университете Шольц поднял вопрос об отказе от принятия решений только единогласно в отдельных сферах.

Відео дня:

"Я мог бы представить, например, что мы начнем с голосования большинством голосов в тех областях, где особенно важно, чтобы мы говорили в один голос. В санкционной политике, например, или по вопросам, касающимся прав человека", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что это "идеи" и "пища для размышлений", а не готовые решения, предложенные Германией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон позитивно отзывался о расширенном голосовании по большинству голосов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, чья страна председательствует в блоке, предостерегал от попыток серьезной перестройки процесса принятия решений в ЕС.

"Споры об изменениях сейчас не только не сделают нас сильнее, но и могут нарушить необходимый в настоящее время консенсус и сотрудничество", – сказал Фиала ранее в этом месяце.

Отметим, вопрос об отказе от принципа единогласного принятия решений поднимался в ЕС неоднократно. Существующие принципы голосования позволяют одной или нескольким странам-членам ЕС блокировать важные решения блока.

В июне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал отказ от принципа принятия решений единогласно при обсуждении судьбоносных вопросов для сообщества.

Он подчеркивал, что если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, у них нет стимула достигать здорового компромисса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто заявлял, что Венгрия будет блокировать решения Европейского союза, которые посчитает плохими для себя.

Вас также могут заинтересовать новости: