По словам венгерского премьер-министра, Будапешт всегда выражает собственные взгляды относительно общих решений ЕС, и если они плохи для него, общее решение принято не будет.

Венгрия будет блокировать решения Европейского союза, которые посчитает плохими для себя.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что "Евросоюз находится не в Брюсселе, а в Вене, Будапеште, Варшаве, Берлине и Мадриде".

По его словам, Венгрия всегда выражает собственные взгляды относительно общих европейских решений.

"Мы участвуем в каждом решении, всегда говорим свое мнение. И если возникнет позиция там, где мы не согласны, мы об этом сообщим. Брюссель нам не босс. Мы независимая, суверенная венгерская нация. Мы принимаем решение вместе. Если они нам не подходят, мы им скажем. Если они плохие и мы можем их предотвратить, общего решения не будет принято", - написал Орбан.

Напомним, в Евросоюзе действует принцип принятия единогласных решений при обсуждении судьбоносных вопросов для сообщества. Это означает, что если даже одна из стран ЕС не поддержит то или иное решение, оно будет считаться не принятым.

В конце июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал отказ от такого принципа. "Это означает сокращение сферы действия правила единогласия во внешней политике и других сферах, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов", - отметил Боррель.

Он пояснил, что если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, у них нет стимула достигать здорового компромисса.

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