Министр обороны Великобритании сообщил, чем могут помочь Украине союзники.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что 2025 год является критическим в войне Украины с Россией. Об этом он сказал на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Он отметил, что украинцы продолжают бороться с огромным мужеством.

"Их храбрость в сочетании с нашей поддержкой - стала смертельной комбинацией", - сказал Хили.

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По его словам, партнеры должны активизироваться, чтобы укрепить Украину и давить на Путина, чтобы обеспечить мир.

Он объявил о новом пакете помощи на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов) для поддержки украинских войск, которые борются с Россией на передовой. Это в рамках ежегодной обещанной помощи Великобритании перед Украиной в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов.

При этом отметил, что в этом пакете беспилотники, танки и системы противовоздушной обороны, артиллерия, ракеты класса воздух-воздух.

Заседание "Рамштайн"

Как сообщал УНИАН, Великобритания вместо США официально объявила о проведении 26-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 февраля.

Участники Контактной группы обсудили приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работу с целью поддержки в борьбе против незаконного вторжения российского диктатора Владимира Путина.

Это заседание стало первым, которое состоится под председательством Великобритании. Все предыдущие заседания проводились под председательством США.

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