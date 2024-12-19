Джон Хили стал первым представителем правительства, который публично поддержал этот шаг.

Министр обороны Великобритании Джон Хили "открыл двери" для отправки британских войск в Украину для помощи в обучении солдат ВСУ. Соответствующее заявление министр сделал во время визита в Киев, информирует The Telegraph.

В частности, представитель правительства отметил, что Британии необходимо "сделать обучение лучше подходящим для того, что нужно украинцам":

"Нам нужно облегчить украинцам доступ и работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев".

Когда его спросили, означает ли это начало учений с участием британских военных на территории Украины, он сказал: "Мы будем искать, где сможем, чтобы ответить на то, чего хотят украинцы. Они воюют".

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В прошлом году Грант Шаппс, бывший министр обороны, выразил поддержку такого шага в интервью Sunday Telegraph. Хили считается первым представителем правительства, который выдвинул такое же предложение.

Он сделал эти комментарии, когда объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов фунтов стерлингов, поскольку страна находится под растущим давлением относительно вступления в мирные переговоры с Россией.

Хили сказал, что Киев должен вступать в переговоры "с позиции силы, а не слабости".

Он добавил, что Украине нужно продолжать наращивать свою способность бороться и сдерживать Путина.

Объявляя о пакете поддержки, он сказал: "Спустя почти три года после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение, глубина его просчетов очевидна как никогда, поскольку храбрый народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим несокрушимым духом. Но они не могут действовать в одиночку, поэтому Великобритания будет усиливать наше международное лидерство в отношении Украины в течение 2025 года".

Он также сказал в комментарии LBC в четверг, что сейчас "критический период для Украины": "Россияне оказывают давление на Украину на линии фронта, но сам Путин демонстрирует признаки слабости, призывая северокорейские войска для усиления собственной армии, отказываясь от Асада и не сумев защитить собственные позиции в Сирии".

Другие заявления Хили

Ранее Хили сообщал, что потери российских оккупантов в октябре были рекордными. В среднем в день они теряли 1354 человека (убитыми и ранеными).

Кроме того, оккупантам хватает всего два месяца для того, чтобы полностью адаптироваться к новым технологиям Украины.

"В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих передовых сил, россияне находят способ противостоять им", - отметил он.

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