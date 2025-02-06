Заседание состоится не в Германии, а в штаб-квартире НАТО.

Великобритания официально объявила о проведении 26-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом говорится в сообщении Объединенной делегации Великобритании при НАТО в сети X. "Министр обороны Джон Гили собирает Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля", - говорится в сообщении.

Заседание в формате "Рамштайн" состоится накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО.

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Участники Контактной группы обсудят приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работу с целью поддержки в борьбе против незаконного вторжения российского диктатора Владимира Путина.

Это заседание станет первым, которое состоится под председательством Великобритании. Все предыдущие заседания проводились под председательством США.

Заседание Рамштайн

Предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25") состоялось 9 января на одноименной авиабазе в Германии. Оно стало последним под председательством на тот момент министра обороны США Ллойда Остина.

После избрания Дональда Трампа президентом США, он неоднократно заявлял, что Европа должна больше заниматься вопросами безопасности на европейском континенте.

В конце января стало известно, что Командование НАТО по безопасности помощи и тренировки для Украины уже частично взяло на себя координацию военной помощи для Украины.

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