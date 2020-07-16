Россия отреагировала на заявление Британии относительно попытки украсть разработку вакцины против COVID-19

В Кремле все возражения отвергают.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал обвинения Британии относительно вмешательства России в попытке российских хакеров украсть разработку вакцины против COVID-19 «голословными».

Об этом он сообщил в комментарии российскому агентству ТАСС.

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«Мы не владеем информацией, кто мог сломать фармкомпании и исследовательские центры в Британии. Можем сказать одно: Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Для нас эти обвинения непринятые, так же как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года», – заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил в четверг, что хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования, касающиеся вакцин и лечения COVID-19, из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в общие выборы 2019 года.

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