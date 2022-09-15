В отчете Европарламента значится, что Венгрия превратилась в "избирательную автократию".

Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности в стране находятся под системной угрозой.

Об этом говорится в отчете Европарламента, передает Рolitico.

В отчете говорится, что Венгрия стала "избирательной автократией". Перед этим Европарламент долгое время критиковал состояние венгерской демократии.

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Отчет, принятый 433 голосами за, 123 против и 28 воздержавшихся, представляет собой еще один символический выговор со стороны институтов ЕС в адрес Венгрии, которая годами подвергалась осуждению из-за проблем с верховенством права. Но решение парламента вряд ли приведет к какому-то конкретному наказанию, отметило издание.

В своем отчете члены парламента перечислили ряд проблем - от функционирования избирательной системы страны до ее судебной независимости. Они также выражают опасения по поводу академической и религиозной свободы, а также прав уязвимых слоев населения.

"Мы глубоко сожалеем о том, что отсутствие решительных действий со стороны Евросоюза способствовало разрушению демократии, верховенства права и основных свобод в Венгрии, превратив страну в гибридный режим избирательной автократии", — заявила депутат Европарламента от "Зеленых" Гвендолин Дельбос-Корфилд.

При этом, как подчеркнуло издание, парламент - не единственный институт ЕС, который не согласен с политикой Будапешта.

Европейская комиссия ведет долгую борьбу со страной за верховенство права, оказывая давление на Венгрию в связи с предполагаемым нецелевым использованием государственных средств для обогащения деятелей, близких к правящей партии "Фидес". Ожидается, что в воскресенье Еврокомиссия порекомендует значительное сокращение средств для Венгрии, а также даст стране несколько месяцев на поиск компромисса.

Как ранее сообщал УНИАН, среди европейских лидеров существует обеспокоенность, что Венгрия может подорвать политику единства и безопасности ЕС в то время, когда Запад стремится справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

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