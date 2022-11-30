Несмотря на то, что ряд реформ был проведен, Венгрия не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мер.

Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение 7,5 млрд евро из фондов Евросоюза для Венгрии из-за проблем с верховенством права.

Как сообщает Euronews, да 19 ноября Будапешт должен был провести 17 реформ, согласованных с Еврокомиссией летом, чтобы избежать заморозки, которым угрожал Брюссель в рамках смехотворного верховенства права.

"Несмотря на то, что ряд реформ была проведена или продолжается, Венгрия не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мероприятий... как она обязалась", - пояснили в комиссии.

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"В результате, Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро", - добавили в Еврокомиссии.

Комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан заявил, что новый механизм обусловленности верховенства права является "правильным инструментом для применения, поскольку в противном случае эти реформы "никогда бы не состоялись".

Между тем комиссия одобрила план восстановления Венгрии после COVID-19 на сумму 5,8 млрд евро - шаг, который необходимо сделать до конца года, поскольку Венгрия является единственной страной-членом ЕС, которая еще не утвердила свой план.

Но Брюссель поставил определенные условия, требуя от Будапешта достичь 27 так называемых "важнейших этапов" для того, чтобы получить эти средства.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что "все основные этапы должны быть выполнены в полном объеме, прежде чем Венгрия сможет подать свой запрос на выплату".

"Средства не поступят до тех пор, пока не будут должным образом выполнены основные этапы", - добавил он.

Страны ЕС должны будут проголосовать за принятие двух рекомендаций Еврокомиссии квалифицированным большинством голосов, необходимым для того, чтобы оба решения были приняты.

Голосование может состояться не ранее 6 декабря, когда министры экономики соберутся в Брюсселе на встречу Ecofin, на которой Будапешт заблокировал принятие глобального корпоративного налога.

Такие вето Будапешта были расценены другими странами-членами как шантаж и попытки Венгрии добиться уступок в других вопросах, включая доступ к фондам ЕС, поддержку Украины и санкции против России.

Хан пояснил, что если Совет ЕС примет рекомендацию заморозить 7,5 млрд евро из фондов сплоченности, Еврокомиссия "будет осуществлять мониторинг с целью скорейшей отмены этой меры, но только проблемы будут решены".

Финансирование Венгрии Евросоюзом

15 сентября Европарламент заявил, что Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности в стране находятся под системной угрозой.

18 сентября Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на около 7,5 млрд евро. Причиной стало отступление Будапешта от демократии и возможно нецелевое использование денег ЕС.

Среди европейских лидеров существует обеспокоенность, что Венгрия может подорвать политику единства и безопасности ЕС в то время, когда Запад стремится справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

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