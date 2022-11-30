Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение 7,5 млрд евро из фондов Евросоюза для Венгрии из-за проблем с верховенством права.
Как сообщает Euronews, да 19 ноября Будапешт должен был провести 17 реформ, согласованных с Еврокомиссией летом, чтобы избежать заморозки, которым угрожал Брюссель в рамках смехотворного верховенства права.
"Несмотря на то, что ряд реформ была проведена или продолжается, Венгрия не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мероприятий... как она обязалась", - пояснили в комиссии.
"В результате, Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро", - добавили в Еврокомиссии.
Комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан заявил, что новый механизм обусловленности верховенства права является "правильным инструментом для применения, поскольку в противном случае эти реформы "никогда бы не состоялись".
Между тем комиссия одобрила план восстановления Венгрии после COVID-19 на сумму 5,8 млрд евро - шаг, который необходимо сделать до конца года, поскольку Венгрия является единственной страной-членом ЕС, которая еще не утвердила свой план.
Но Брюссель поставил определенные условия, требуя от Будапешта достичь 27 так называемых "важнейших этапов" для того, чтобы получить эти средства.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что "все основные этапы должны быть выполнены в полном объеме, прежде чем Венгрия сможет подать свой запрос на выплату".
"Средства не поступят до тех пор, пока не будут должным образом выполнены основные этапы", - добавил он.
Страны ЕС должны будут проголосовать за принятие двух рекомендаций Еврокомиссии квалифицированным большинством голосов, необходимым для того, чтобы оба решения были приняты.
Голосование может состояться не ранее 6 декабря, когда министры экономики соберутся в Брюсселе на встречу Ecofin, на которой Будапешт заблокировал принятие глобального корпоративного налога.
Такие вето Будапешта были расценены другими странами-членами как шантаж и попытки Венгрии добиться уступок в других вопросах, включая доступ к фондам ЕС, поддержку Украины и санкции против России.
Хан пояснил, что если Совет ЕС примет рекомендацию заморозить 7,5 млрд евро из фондов сплоченности, Еврокомиссия "будет осуществлять мониторинг с целью скорейшей отмены этой меры, но только проблемы будут решены".
Финансирование Венгрии Евросоюзом
15 сентября Европарламент заявил, что Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности в стране находятся под системной угрозой.
18 сентября Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на около 7,5 млрд евро. Причиной стало отступление Будапешта от демократии и возможно нецелевое использование денег ЕС.
Среди европейских лидеров существует обеспокоенность, что Венгрия может подорвать политику единства и безопасности ЕС в то время, когда Запад стремится справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.