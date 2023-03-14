Венгерские парламентарии хотят перенести заседание, на котором будут рассматривать этот вопрос.

Депутаты от правящей партии Венгрии хотят отложить заседание парламента на следующей неделе. Такое решение приведет к задержке в ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Издание The Guardian пишет, что представительница левых из левой Демократической коалиции Агнес Вадаи сообщила, что получила письмо от заместителя премьер-министра Жолта Семьена, в котором ей говорилось, что правящая партия Фидес и христианские демократы хотят отложить заседание, которое должно было состояться в понедельник.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на членство в трансатлантическом военном союзе после того, как российские войска вторглись в Украину. Все 30 членов НАТО должны ратифицировать заявки, а Венгрия и Турция - единственные, кто воздержался от их одобрения.

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Швеция и Финляндия в НАТО - что известно

В 2022 году Финляндия и Швеция отказались от свего нейтралитета и подали заявки на вступление в Североатлантический альянс, которые приняли уже в июне, после чего стартовала их ратификация странами-членами НАТО.

28 из 30 членов Альянса ратифицировали заявки Финляндии и Швеции. Венгрия еще не ратифицировала документ, но и не выдвинула никаких условий.

Турция же выступила против присоединения этих стран к НАТО, потому что они якобы предоставляют убежище курдам и туркам, обвиняемым в сепаратистской деятельности. Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган потребовал экстрадиции более 100 представителей Рабочей партии Курдистана.

При этом чиновники стран считают, что позиция Турции может измениться после парламентских и президентских выборов.

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