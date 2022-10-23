Заявления будут ратифицированы не позднее середины декабря.

Венгрия ратифицирует заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО до конца года.

Об этом сообщает Politico.

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гульяс заявил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО и подал ратификационные документы в Национальную ассамблею.

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Гульяс заявил, что расширение НАТО будет ратифицировано не позднее середины декабря.

Венгрия и Турция являются единственными странами НАТО, которые еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к альянсу.

Вступление в НАТО: планы Финляндии, Швеции и Украины

Как сообщал УНИАН, в мае по ускоренной процедуре, без выполнения Плана действий относительно членства в нато подали заявки Финляндия и Швеция. В конце июня лидеры стран НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу. Сейчас идет ратификация соответствующего протокола парламентами стран-членов НАТО.

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

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