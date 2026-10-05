Украина понесет тяжелую утрату, если вступит в Евросоюз, – FT

Европа ограничит доступ Киева к сельскохозяйственным субсидиям.

Согласно новым предложениям по расширению Европейского Союза, Брюссель существенно ограничит доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам ЕС и аграрным субсидиям, если Киев станет членом блока. Перечень ограничений содержится во внутреннем документе Европейской комиссии, с которым ознакомилась The Financial Times.

Ограничения призваны развеять опасения нынешних членов Евросоюза относительно того, что их рынки будут "затоплены" огромными объемами зерновых и масличных культур из Украины.

Европейская комиссия намерена предоставить Украине лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам блока и его общим сельскохозяйственным субсидиям на сумму 55 миллиардов евро в год в рамках реформированного процесса вступления – в качестве уступки обеспокоенным странам, в частности Польше, Франции и Италии.

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Эти предложения также призваны увязать финансовые выгоды от членства в ЕС с проведением правовых и финансовых реформ странами-кандидатами, а также упростить процедуру лишения нарушающих правила членов их права голоса.

Ограничения для Украины после вступления в ЕС

"Учитывая масштабы и структуру аграрного сектора Украины... а также очень высокий уровень производительности, целесообразно рассмотреть возможность введения специальных механизмов, которые бы существенно ограничивали финансовую поддержку и доступ к рынку для таких товаров, как пшеница и зерновые", – говорится во внутреннем документе Еврокомиссии.

В то же время Брюссель "поддержит Украину в восстановлении доступа к её традиционным экспортным рынкам", имея в виду глобальные поставки из Киева, которые были серьёзно нарушены из-за войны, развязанной Россией.

В документе Украина, Молдова, Черногория и Албания определены как страны, которые на данный момент достигли наибольшего прогресса в процессе вступления в ЕС. Для этих четырех государств будут разработаны индивидуальные планы вступления, так называемые "дорожные карты", которые не предусматривают фиксированных дат присоединения, но должны способствовать ускорению их продвижения к этой цели.

В то же время геополитическое давление с требованием ускорить расширение ЕС, вызванное войной России против Украины, вызвало у некоторых столиц стран-членов опасения, что Брюссель может пойти на уступки в отношении стандартов верховенства права и борьбы с коррупцией для новых членов.

Ряд коррупционных скандалов в Украине усилил опасения, что прогресс Киева на самом деле не так значителен, как может показаться из риторики сторонников расширения. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в прошлом году заявила FT, что Брюсселю нужны новые правила, чтобы гарантировать, что в блок не попадут "троянские кони".

Вступление Украины в ЕС – последние новости

Эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко отметила, что в условиях органичной интеграции аграрной отрасли Евросоюз вместе с Украиной станет крупнейшим производителем аграрной продукции в мире.

В то же время экономист Олег Пендзин считает, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока Европа не изменит свою политику в аграрном секторе. В Европе аграрии получают миллиардные дотации от членов союза.

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