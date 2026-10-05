Названы модели, покорившие украинцев: на первом месте – экономичный кроссовер

Самым популярным новым автомобилем в Украине оказался кроссовер Toyota RAV4.

В сентябре в Украине было продано 4881 новый легковой автомобиль. Среди десяти самых популярных моделей традиционно преобладают кроссоверы, сообщает "УкрАвтопром".

Самым популярным новым автомобилем в Украине стала Toyota RAV4. Второе место занял Renault Duster, который в свое время был бесспорным лидером отечественного авторынка.

В топе можно увидеть как относительно доступные модели (Toyota Camry, Škoda Octavia), так и премиальные, например, Volkswagen Touareg. На обоих полюсах рынка предпочтение отдается проверенным моделям и брендам.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

Toyota RAV4 – 340 шт. Renault Duster – 329 шт. Škoda Kodiaq – 184 шт. Hyundai Tucson – 165 шт. BYD Sea Lion 06 – 145 шт. Volkswagen Touareg – 140 шт. Toyota Camry – 137 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 119 шт. Škoda Octavia – 111 шт. Mazda CX-5 – 108 шт.

Авторынок Украины – последние новости

Лидером продаж в сентябре стала Toyota, реализация моделей которой выросла на 9% в годовом исчислении. Также положительную динамику продемонстрировала Škoda – ее продажи увеличились на 7%. Больше всего среди лидеров выросли продажи Suzuki (+21%).

Сообщалось также, что с января по август украинский автопарк пополнили 154,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы – на них пришлось 54% всех ввезенных автомобилей. Средний возраст импортированных машин составил 7,4 года.

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