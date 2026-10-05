Лукашенко носит элитные швейцарские часы с золотым корпусом: что известно о модели

Это модель известного люксового бренда Patek Philippe.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно демонстрирует образ "простого человека из народа", однако некоторые детали его образа показывают совсем другую картину.

Как пишет "Телеграф", на некоторых фото на правой руке Лукашенко можно увидеть дорогие швейцарские часы. Это модель Patek Philippe Calatrava 5120J с корпусом из 18-каратного желтого золота.

Часы имеют довольно простой вид: на циферблате – римские цифры, секундной стрелки нет, а ремешок сделан из крокодиловой кожи. В то же время цена аксессуара совсем не "простая и народная".

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Patek Philippe – один из самых известных швейцарских брендов роскошных часов. Модель Calatrava 5120J сейчас является коллекционной. Её стоимость на рынке может составлять около 20 тысяч евро, или более 1 млн гривен.

Почему Лукашенко носит часы на правой руке

Как рассказывал сам Лукашенко, в музыкальной школе он играл на баяне, а часы на левой руке якобы мешали ему играть. Поэтому он начал носить их на правой, и впоследствии эта привычка сохранилась.

Часы известных людей

Ранее УНИАН сообщал, что спецпосланник Трампа Стив Виткофф носит Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001. Сейчас эти часы продаются за 90 000 швейцарских франков, по текущему курсу это около 5 миллионов гривен.

А глава ОП Кирилл Буданов носит часы украинского бренда KLEYNOD – модель под названием "Украинская сила, KT-840.TR", которая стоит почти 25 тыс. грн.

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