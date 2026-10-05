Эстония стягивает элитные войска к границе с Россией, - FT

Страна также закупает вооружение для дальнобойных ударов.

Эстония перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией и закупает дальнобойное вооружение, готовясь к обороне от российского вторжения. Об этом пишет Financial Times.

Руководство вооруженных сил и разведки Эстонии не считает, что Москва стремится к полномасштабной войне с НАТО – по крайней мере, в ближайшие два года, – однако полагает, что РФ готовится к возможному конфликту в будущем.

"Сдерживание не работает. Критически важный период для решения этой проблемы – как для нас, так и для всех стран Балтии – наступает в ближайшие один-четыре года", - отметил высокопоставленный представитель военной разведки Эстонии.

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Это побудило страну перейти к стратегии "активной обороны"

Из Тапы – главной военной базы Эстонии – элитные подразделения сейчас перебрасываются на постоянной основе на позиции, расположенные восточнее, ближе к российской границе.

Помимо новой базы в Йыхви, в самой Нарве также строится база, рассчитанная на размещение до 1000 военнослужащих: она предназначена для постоянного пребывания 200 солдат, но в случае кризисной ситуации сможет вместить еще 800 человек.

Также за последний год Эстония подписала контракты на приобретение девяти американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS – включая баллистические ракеты M57 с дальностью полета до 300 км – и девяти южнокорейских РСЗО Chunmoo с аналогичной дальностью действия.

При этом расстояние до Санкт-Петербурга от Тапы составляет 260 км.

Война в Украине заставила Эстонию изменить планы

Как пишет FT, ранее эстонские военные планировщики разработали оборонную доктрину, учитывающую исторические и географические особенности страны. Согласно этой стратегии, в случае российского вторжения призывные войска должны были провести быструю мобилизацию и вести партизанскую войну, изматывая российские силы до прибытия подкреплений НАТО.

Однако, проанализировав действия России на Украине, военное руководство Эстонии пришло к выводу, что такой план не сработает. Теперь там полагают, что Кремль не считается с потерями. В Эстонии также отметили: захватив позиции, российские военные не сдают их, а продолжают удерживать территорию, даже если всё на ней уже уничтожено.

Теперь Эстония планирует бороться за каждый метр территории, начиная прямо от границы, и наносить мощные удары по России – на сотни километров вглубь тыла – с первого же дня возможного вторжения.

Россия против НАТО

Разговоры о возможном нападении России на НАТО в последние недели усилились на фоне ряда инцидентов в воздушном пространстве и диверсий в Европе. В то же время большинство европейских чиновников не видят признаков подготовки Москвой масштабного наземного наступления.

Однако в разведке Дании недавно спрогнозировали "невысокий, но растущий риск" того, что Россия начнет ограниченное военное наступление на одну или несколько стран НАТО, граничащих с Россией.

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