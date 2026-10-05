Россия может наступить с севера, но не на Киев: Пивненко объяснил замысел врага

Он отмечает, что речь едва ли пойдет о непосредственном наступлении на Киев, а скорее о попытке противника создать буферную зону.

Россия не отказывается от планов провести новое наступление на территорию Украины с севера, но на фронте для этого не слишком благоприятная ситуация. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко.

Он отметил, что отбрасывать возможность вторжения РФ с северного направления не стоит, поскольку враг может осуществить свой замысел, если накопит достаточно наступательного потенциала.

"Что касается планов наступления врага на Черниговскую область, в принципе, это не только мое мнение, а общее, я об этом разговаривал с главнокомандующим. Это возможно, если у них будет 70 тысяч военнослужащих и они все-таки наберут тот потенциал, который минимально необходим для наступления на Киев. И мы видим группу солдат из Северной Кореи, возможно, это будут именно северокорейцы, поскольку я считаю, что они не бросят их на сложные для них направления, ведь там мы их очень быстро разгромим, и им снова придется искать этот потенциал из Северной Кореи", – сказал Пивненко.

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При этом он не исключил, что россияне будут пытаться вести активные действия на северных границах Украины. По его словам, это не будет полноценным наступлением на Киев, а враг будет пытаться создать буферную зону в Черниговской и Сумской областях, в частности, и для того, чтобы заставлять нас распылять силы и отнимать у нас потенциал для наступления на других направлениях с целью отвоевания своих территорий.

Пивненко отметил, что командование противника может увеличить численность личного состава в армии путем мобилизации в России, но принудительного набора в российскую армию пока не наблюдается. По его словам, россияне хотят набрать в свою армию 300 тысяч человек до конца этого года, а еще 300 тысяч – в 2027 году.

Пивненко отметил, что сейчас ситуация для россиян на фронте не очень хорошая, ведь они утратили инициативу на Лиманском направлении. Он добавил, что Силы обороны усилились на Добропольском направлении, поэтому у оккупантов там ничего не получится.

По его словам, в Харьковской области "Хартия" продолжает за счет иностранцев проводить активные разведывательные и ударно-поисковые действия, чтобы остановить их наступление на Купянск.

"Я думаю, там тоже ситуация будет развиваться в нашу пользу. Ну, и Лиман мы сами видели, там Третий армейский корпус сделал серьезные шаги и тоже укрепил свои позиции. Поэтому ситуация, в принципе, неплохая и для фронта, и для нас в целом", – подчеркнул Пивненко.

Что еще известно о возможном наступлении РФ

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина сказал, что если Россия в этом году проведет мобилизацию, то уже зимой вполне может перейти к новому наступлению на северном направлении – на Киевскую и Черниговскую области.

По его словам, если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации, то к февралю, в начале следующего года, он сможет подготовить мощную ударную группировку.

При этом он добавил, что российское командование может организовать такую операцию в феврале, зная пристрастие Путина к символическим датам.

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