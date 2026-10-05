Цены на медь снова набирают обороты: сколько стоит металл теперь

Отмечается, что на Лондонской бирже металлов фьючерсы выросли на 0,9%.

Цены на медь в понедельник, 5 октября, начала расти. Отчет по занятости в США ослабил давление на Федеральную резервную систему в отношении повышения процентных ставок.

Издание Bloomberg пишет, что на Лондонской бирже металлов (LME) фьючерсы выросли на 0,9%, а азиатские фондовые рынки также продемонстрировали рост. 2 октября медь потерпела самое значительное недельное падение с марта под влиянием данных, свидетельствующих о слабости промышленности в Китае.

В США данные показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце выросло всего на 29 000, что ниже прогнозов. Это заставило трейдеров сократить ожидания, что ФРС США повысит ставки в этом месяце, что негативно сказалось бы на активах, не приносящих дохода, как сырьевые товары.

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Цены на медь по-прежнему консолидируются вблизи рекордных уровней после того, как угроза введения пошлин со стороны США заставила трейдеров отправить в страну сотни тысяч тонн металла, что может привести к сокращению предложения в других регионах. Между тем спрос поддерживается потреблением со стороны центров обработки данных и сектора возобновляемой энергетики.

По состоянию на 05:27 по киевскому времени цена на медь на LME выросла на 0,6% и составила 14 347 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 13,35 доллара.

Что касается цен на медь в Украине, то, по данным Metal monitor, 5 октября металл принимают в среднем по 515 гривень за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 646,63 грн.

Цены на металлы - последние новости

8 сентября цены на медь поднялись до рекордного уровня на фоне ожиданий введения США пошлин на рафинированный металл, что побудило трейдеров упреждающе отгружать его в Америку в попытке извлечь прибыль из скачка внутренних цен.

14 сентября металл начал дешеветь на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, но уже 22 сентября медь дорожала почти неделю. Правда, в преддверии Национального дня Китая цены на металл снова пошли вниз.

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