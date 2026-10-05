Евро упал до минимума с мая 2025 года, – Bloomberg

Евро также находится под давлением из-за укрепления доллара.

Евро упал до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне усиления беспокойства инвесторов по поводу политических и фискальных рисков в регионе, пишет Bloomberg.

Во время азиатских торгов евро подешевел максимум на 0,8% – до 1,1161 доллара, причем продажи со стороны хедж-фондов стали одним из ключевых факторов падения. Сообщения о том, что представители правительства Испании готовятся к досрочным выборам, усилили беспокойство, которое уже охватило французский рынок гособлигаций.

По словам трейдеров, азиатские фонды продавали евро за доллары на спотовом рынке. Это подтолкнуло курс к уровням, которые спровоцировали дополнительные продажи.

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Трейдеры внимательно следят за любыми признаками углубления кризиса на европейском рынке гособлигаций, который может перекинуться на валютный рынок и вызвать дальнейшее ослабление евро, как это уже происходило примерно полтора десятилетия назад. Значительное долговое бремя таких ключевых стран еврозоны, как Франция, Италия и Бельгия, является особым фактором уязвимости в условиях роста стоимости заимствований.

"Рынки облигаций и валют четко сигнализируют об обеспокоенности инвесторов в связи с ростом нестабильности французского правительства и усилением опасений относительно состояния государственных финансов в преддверии выборов 2027 года", – сказал старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хомин Ли.

Эд Ярдени, президент и главный инвестиционный стратег Yardeni Research Inc., отметил, что Франция может оказаться на пороге полномасштабного долгового кризиса.

В понедельник, 5 октября, евро третью сессию подряд ослабевал по отношению к швейцарскому франку, потеряв около 0,4%. По отношению к фунту стерлингов он подешевел на 0,3%, приблизившись к самому низкому уровню в этом году, а по отношению к иене упал до минимума с 2025 года, потеряв 0,6%.

Евро также находится под давлением из-за укрепления доллара, которому способствуют ожидания, что Федеральной резервной системе США придется еще трижды повысить процентные ставки до июля, чтобы сдержать инфляцию.

Курс евро в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 октября официальный курс евро к гривне на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривна укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что колебания курса доллара и евро возможны на этой неделе, но предпосылок для формирования нового тренда пока нет. По мнению банкира, курс евро будет колебаться в пределах 50–52 гривни на межбанковском рынке и 50–52 гривни на наличном рынке.

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