Россияне модифицировали 'Герань-4': в ГУР рассказали, чем опасна новая разработка

В новой модели предусмотрены оптическая навигация, новая боевая часть и компас.

Осенью этого года Россия начала применять для атак на Украину новую модифицированную версию российских реактивных БПЛА "Герань-4", в которых имеется оптическая навигация, новая боевая часть и компас. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Обновленная "Герань-4", в частности, содержит новый блок "МОХ", основой которого является высокоточный магнитоиндуктивный датчик (магнитометр) PNI5GA производства PNI Sensor (США). "МОХ" работает совместно с инерциальным навигационным модулем SADRA и уменьшает дрейф его гироскопов, повышая точность автономной навигации БПЛА", – говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что россияне также добавили ещё одну автономную навигационную систему "Сусанин", которая сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, загруженным в память компьютера, для обеспечения соответствия маршрута БПЛА от точки запуска до точки прицеливания. При этом добавляют, что аналогичная система также используется на новых БПЛА "Герань-5" версии К5.

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В украинской разведке отметили, что для перерезания кумулятивной струей, в частности, мостовых конструкций и опор воздушных ЛЭП противник начал применять новую боевую часть КРСН (кумулятивно-режущая специальная нагрузка).

В ГУР также сообщили, что на смену китайскому турбореактивному двигателю Telefly пришел локализованный в Алабуге (Татарстан, РФ) аналог российского производства.

Остальные электронные блоки и компоненты остались без изменений и идентичны предыдущим "Гераням".

Российские "Герани" – новости

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) отмечал, что россияне оснастили дроны типа "Герань" системой РЭБ, которая подавляет аналоговый видеоканал украинских перехватчиков.

Эксперт рассказал, что ему удалось изучить эту систему, обнаруженную в обломках одного из дронов – найденный на "Герани" комплекс РЭБ обнаруживает сигнал видеопередатчика украинского дрона-перехватчика во время его приближения. Приемник комплекса определяет рабочую частоту перехватчика и дает команду передатчику РЭБ создать помеху в том же диапазоне.

Флеш рассказал, что, по предварительной оценке, мощность сигнала устройства создания помех примерно в пять раз превышает мощность видеопередатчика, из-за чего оператор на земле теряет изображение и возможность точно навести перехватчик на цель.

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