Россия не прекратит удары и готова воевать 'даже за 0,01%' Донбасса, - Песков

Песков назвал удары по Украине единственным способом достижения российских интересов.

Россия считает удары по Украине единственным способом достижения своих интересов, и не собирается останавливаться, пока не захватит весь Донбасс. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью росСМИ.

Песков утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы "хочет мира", при этом сразу же после этого заявил о намерениях Кремля продолжать войну.

"Вот что сказал Путин? Мы хотим мира, и для нас предпочтительнее его достигнуть мирными средствами, но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать наотмашь", - заявил он.

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При этом рупор Кремля пригрозил, что "те, кто вынашивает планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это цену".

Кроме того, Песков прокомментировал вопрос временно оккупированных территорий Украины. Он заявил о планах РФ добиться оккупации всей территории Донбасса и воевать "даже за 0,01% территории".

"Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать", - заявил Песков.

Планы России в Украине

Ранее в РФ пообещали усилить удары по Киеву и другим украинским регионам якобы в ответ на действия украинского руководства. утром 4 октября российские войска атаковали Северный мост в Киеве, серьезно повредив дорожное полотно и тепломагистраль. Также россияне атаковали телекоммуникационную компанию в Днепре, возник масштабный пожар.

Как отмечают в ISW, Россия уже начала капанию ударов по украинской энергетике в преддверии зимы – раньше, чем в предыдущие годы.

Аналитики считают, что успехи Украины на поле боя в 2026 году, по-видимому, Владимира Путина пересмотреть первоначальную стратегию достижения победы и сместить акцент на принуждение Украины к капитуляции посредством кампании ударов большой дальности зимой, отказавшись от ставки на продвижение сухопутных войск.

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