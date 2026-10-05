На аэродроме под Москвой возводят гигантские ангары: эксперты назвали возможное назначение

По словам аналитиков, для простого размещения бомбардировщиков размеры первого здания кажутся слишком большими.

Россия завершает строительство ангаров на аэродроме "Раменское", расположенном недалеко от Москвы. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные аналитиками группы AviVector.

По словам экспертов, скорее всего, они предназначены для испытаний бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

В то же время "Милитарный" напомнил, что впервые новое строительство зафиксировали в марте 2026 года. Первое здание имеет размеры 100 × 230 × 33 м и содержит отдельные ангары шириной около 77 м. Размеры её пристройки составляют 17 × 220 × 8 м, а второго здания – 90 × 220 м.

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Издание отмечает, что для простого размещения бомбардировщиков размеры первого здания кажутся слишком большими. Каждая секция шириной около 77 м превышает максимальный размах крыльев Ту-160 примерно на 21 м. В то же время ее глубина 100 м – это почти на 46 метров больше длины самолета.

В свою очередь, общая высота сооружения составляет 33 м и примерно в 2,5 раза превышает высоту самого большого ракетоносца. Этот запас пространства может понадобиться для ремонтных и модернизационных работ с использованием кранов, рабочих платформ и т. п.

"Дорога соединяет строительную площадку с Летно-исследовательским институтом имени Громова, при этом соединительной дороги для выезда самолетов на взлетно-посадочную полосу нет. На снимках также видны ангары из обычных металлоконструкций с легкой крышей. Такие сооружения не обеспечивают защиты от возможных атак беспилотников или ракет", – добавляет "Милитарный".

Издание напомнило, что аэродром "Раменское" находится в Жуковском Московской области и входит в состав испытательного комплекса Летно-исследовательского института имени Михаила Громова. Он используется для экспериментальной, государственной и гражданской авиации. На этой же аэродромной базе функционирует международный аэропорт "Жуковский", открытый в мае 2016 года.

"Аэродромом также пользуются испытательные подразделения авиастроительных компаний. В частности, база "Сухого" в Жуковском принимала участие в испытаниях Су-57, а комплекс "Яковлева" проводит сертификационные испытания МС-21 и нового Superjet с российскими двигателями и системами. В то же время филиал компании "Туполев", располагающий собственными производственными, лабораторными и испытательными мощностями, испытывает опытные и модернизированные Ту-160М, Ту-95МС и Ту-22М3", – сообщает "Милитарный".

Существует и другая гипотеза, согласно которой новые сооружения могут быть частью расширения выставочного комплекса, павильоны которого находятся рядом со стройкой. Здесь проводился Международный авиационно-космический салон, который был основан в Жуковском в 1993 году и проводился раз в два года на территории аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова.

"Для проведения салона на аэродроме создали постоянный выставочный комплекс, территория которого превышает 42 га: более 40 тыс. м² отвели под павильоны и выставочные шале, а более 45 тыс. м² – под демонстрацию техники под открытым небом. Такое соседство позволяет предположить, что новые сооружения могут быть частью расширения выставочного комплекса", – подчеркивают в материале.

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Также сообщалось, что два военных самолета из Москвы пролетели над Польшей. Речь идет об Ил-76МД и Lockheed C-130H Hercules, которые пролетели через воздушное пространство Польши, а затем направились на юго-запад в сторону Алжира.

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