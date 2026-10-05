Доллар вырос в начале недели: актуальный курс валют на понедельник

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,71 грн, а евро – 50,33 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 октября, вырос на 3 копейки и составляет 45,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,71 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,03 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,33 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,97 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,17 грн/евро, а курс продажи – 50,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 5 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,99 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 11 июня – 44,98 гривны за доллар).

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что первая декада октября, скорее всего, пройдет для валютного рынка без резких изменений. Американский доллар может торговаться преимущественно в пределах 44,7–45,1 гривни, тогда как курс евро будет находиться ориентировочно в диапазоне 50,5–52 грн.

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