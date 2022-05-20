Эрдоган уже поговорил на этот счет с премьер-министром Нидерландов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился обсудить с Финляндией ее заявку на вступление в НАТО. Переговоры пройдут завтра, 21 мая.

Как передает Sky News, соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления перед журналистами.

Эрдоган сообщил, что уже поговорил о расширении НАТО с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Завтра президент Турции также побеседует с Великобританией. Однако пока неизвестно, будут ли переговоры проходить на уровне лидеров государств.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс. По данным The New York Times, Анкара обвиняет Финляндию и Швецию в поддержке курдских террористов.

Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

В середине мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что его страна не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция выступают "домом для многих террористических организаций".

После этого США начали выяснять позицию Анкары насчет вступления скандинавских стран в Альянс. А генсек НАТО сообщил, что Турция не будет блокировать заявки Финляндии и Швеции.

Тем временем глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер предупредил о потенциальной изоляции Турции в НАТО, если она заблокирует прием Финляндии и Швеции.

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