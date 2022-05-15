Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО.

Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в Альянс.

"Всякий, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества", – цитирует Вебера медиагруппа Funke.

Напомним, накануне президент страны Эрдоган неожиданно заявил, что Турция не может поддержать расширение альянса, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО. В частности, в Госдепе США уже заявили, что "работают над прояснением позиции Турции в отношении потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии".

Прием Швеции и Финляндии в НАТО

Сегодня стало известно, что Финляндия официально подает заявку на членство в НАТО. По словам финского лидера, с того дня, как Россия вторглась в Украину, многое изменилось. И подчеркнул: заявка Финляндии не направлена против кого-то.

В свою очередь правительство Швеции намерено официально подать заявку на вступление в НАТО 17 мая.

Меж тем в РФ открыто угрожают обеим странам военным вторжением, если они решаться на вступление в НАТО.

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