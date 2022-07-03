Украина надеется, что зерно сумеют конфисковать.

Турецкие таможенные органы задержали российское грузовое судно, на борту которого может находиться украденное в Украине зерно.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь, пишет Reuters.

"У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", - заявил посол.

Он отметил, что судьба корабля будет решаться на заседании следователей в понедельник. Украина надеется, что зерно сумеют конфисковать.

Ранее украинская сторона просила Турцию задержать грузовое судно Zhibek Zholy под российским флагом.

Журналисты агентства Reuters сегодня видели судно, стоящее на якоре примерно в 1 километре от берега и за пределами порта Карасу. Они отмечают, что не видели явных признаков движения на борту или другие суда поблизости.

Напомним, 1 июля Боднар сообщил, что Турцию прибыло судно Zhibek Zholy из временно оккупированного Бердянска. Он заявил, что на борту может находиться украденное украинское зерно, которое пытается продать Российская Федерация.

Как сообщал УНИАН, в конце июня оккупанты разминировали акватории порта Бердянска для вывоза украинской продукции.

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