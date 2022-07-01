Грузовой транспорт отплыл из Бердянска.

В Турцию прибыло судно Zhibek Zholy из временно оккупированного Бердянска. Вероятнее всего, на его борту находится украденное украинское зерно, которое РФ пытается продать.

Соответствующей информацией поделился посол Украины в Турции Василий Боднар на своей странице на Facebook.

"В порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Есть хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины", — написал Боднар.

Что именно находится на борту Zhibek Zholy, не уточняется, но это, вероятнее всего, украденное зерно. В конце июня оккупанты разминировали акватории порта Бердянска для вывоза украинской продукции.

А 8 июня Боднар рассказывал о реализации украденного зерна Турции. Россия перевозит его в Крым, потом — в свои порты, а оттуда транспортирует с поддельными документами на продажу.

Кража зерна из Украины: что стоит знать о преступлениях РФ

По информации украинских чиновников, Россия своровала до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящимися под западными санкциями.

Сейчас Турция работает над планом по безопасному вывозу украинского зерна. В стране создали операционный центр для выполнения этой задачи, однако на организацию коридора в Черном море понадобится еще 3-4 недели.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июля анонсировал новые переговоры с президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Главной темой будет продовольственный кризис.

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