А во временно оккупированный Мелитополь прибыл железнодорожный поезд для перевозки зерна.

В Запорожской области оккупанты расцищают акваторию Бердянского торгового порта.

Об этом говорится в сообщениии Запорожской ОВА.

"Для вывоза зерна, цинично награбленного из украинских запасов, оккупанты проводят расчистку акватории Бердянского торгового порта. Вместе с тем, во временно оккупированный Мелитополь отмечено прибытие железнодорожного поезда для перевозки зерна. Проводится его загрузка с целью дальнейшей транспортировки в РФ", - отмечается в сообщении.

Также в Запорожской области сообщили, что за прошедшие сутки враг совершил 42 обстрела позиций украинских защитников из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.

Кроме этого, за сутки противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Васильевка, Орехов, Таврическое, Новояковлевка.

Как сообщал УНИАН, 21 июня стало известно, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте.

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