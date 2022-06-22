В Запорожской области оккупанты расцищают акваторию Бердянского торгового порта.
Об этом говорится в сообщениии Запорожской ОВА.
"Для вывоза зерна, цинично награбленного из украинских запасов, оккупанты проводят расчистку акватории Бердянского торгового порта. Вместе с тем, во временно оккупированный Мелитополь отмечено прибытие железнодорожного поезда для перевозки зерна. Проводится его загрузка с целью дальнейшей транспортировки в РФ", - отмечается в сообщении.
Также в Запорожской области сообщили, что за прошедшие сутки враг совершил 42 обстрела позиций украинских защитников из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.
Кроме этого, за сутки противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Васильевка, Орехов, Таврическое, Новояковлевка.
Как сообщал УНИАН, 21 июня стало известно, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте.