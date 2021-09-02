Решение 19-летней Зейнеп Гюйнеп пощекотать себе нервы на "Камикадзе" стало ее фатальной ошибкой.

В парке развлечений в Стамбуле трагически скончалась молодая девушка - она захлебнулась собственной рвотой на экстремальном аттракционе.

Об этом сообщает The Sun.

Трагедия случилась с 19-летней Зейнеп Гюйнеп, когда она решила отдохнуть в парке с семьей. Девушка выбрала один из самых опасных аттракционов - "Камикадзе".

Катаясь, она потеряла сознание, а когда техник прибавил скорости - у девушки началась рвота. Родные Зейнеп, на глазах у которых это происходило, потребовали остановить аттракцион и вызвали скорую помощь.

Читайте такжеВ бразильском Сан-Паулу открыли леденящий кровь аттракцион (видео)Однако по пути в больницу девушка скончалась. Как показало вскрытие, она задохнулась, когда рвотные массы заблокировали ее дыхательные пути.

Родные Зейнеп обвиняют администрацию парка развлечений в халатности - якобы, когда девушку сняли с аттракциона, им посоветовали дать ей несколько пощечин, чтобы она проснулась.

Семья погибшей собирается сделать все возможное, чтобы добиться справедливости. Однако о начале расследования в публикации ничего не говорится.

Напомним, несколько месяцев назад в Северной Ирландии в парке развлечений Planet Fun на людей упал аттракцион. Во время падения аттракциона пострадали дети.

Автор: Станислав Кожемякин