Россия предлагает Ирану много беспрецедентного сотрудничества в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне.

Поддержка Ираном российской войны против Украины расширяется. Взамен Россия может предоставить Тегерану истребители.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, пишет Politico. Он отметил, что Иран уже несколько месяцев поддерживает войну России в Украине.

Так, в ноябре Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. РФ планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить еще больше военного оборудования.

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"Россия предлагает много беспрецедентного сотрудничества в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне", - сказал Кирби.

По его словам, Иран также стремится заполучить ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты. Всего Иран надеется получить от России военной техники на "миллиарды долларов".

На вопрос о типах истребителей и сроках их поставки Кирби отказался вдаваться в подробности. "Это максимум, который я могу сказать сейчас. Мы будем очень внимательно следить за этим, чтобы увидеть, что произойдет на самом деле", - сказал Кирби.

По его словам, более тесный военный союз между этими двумя странами может усложнить усилия Запада в Украине и в других местах.

"Это, безусловно, не только усложнит ситуацию в Украине, но и может усложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей", - сказал советник Белого дома и добавил, что Иран, похоже, получит военный потенциал России для укрепления своей военной мощи в ближневосточном регионе.

Война в Украине - поддержка Ираном России

Как сообщал УНИАН, Иран начал поддерживать военные преступления россиян в Украине, поставляя Москве дроны-камикадзе для ударов по критической гражданской инфраструктуре нашей страны. Однако Иран продолжает отрицать свою причастность к передаче России этого вооружения.

В декабре Великобритания обвинила Россию в планировании поставок Ирану передовых военных компонентов в обмен на сотни беспилотников. Министр обороны Британии не сообщил подробностей о типах военных компонентов, которые Россия хотела передать Ирану.

Ранее издание NBC писало о том, что РФ оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану. Отмечается, что в рамках расширенного партнерства Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты (а частности, истребители Су-35) и системы ПВО.

Перед этим США обвинили генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша в том, что тот поддался на российские угрозы и не отправляет должностных лиц с целью проверки применения Россией дронов, поставляемых Ираном.

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