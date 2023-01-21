Там отметили, что важно идентифицировать каждого, кто причастен к российским атакам иранскими дронами-камикадзе.

У украинских органов прокуратуры и органов следствия нет сомнений, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов-камикадзе России.

Об этом сказал в эфире национального марафона начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов. Он уточнил, что эти выводы сделаны из оперативных и разведывательных данных как украинских так и международных партнеров.

"У нас есть информация, подтверждающая причастность Ирана к этому. Мы будем доказывать виновность этих должностных лиц этих физических лиц как в национальных, так и в международных судах, используя для этого доказательную информацию. И именно сейчас органы следствия и прокуратуры собирают доказательства, которыми мы сможем убедить суд в их причастности к этим преступлениям", - отметил Белоусов.

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Он добавил, что с этой целью сейчас проводятся сотни следственных действий, сотни экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены.

Представитель Генпрокуратуры заверил в достаточности доказательств вины должностных и физических лиц Ирана, а также представителей других стран, которые помогают Ирану разрабатывать и поставлять эти дроны для использования против Украины.

"Для нас важно проследить всю цепочку, начиная от производства до поставки и непосредственного использования. Все эти лица, которые поставляют комплектующие, которые собирают дроны, которые учат россиян использовать дроны и те лица, которые непосредственно их запускают по нашим гражданам, по нашим городам – все должны быть идентифицированы", - подчеркнул прокурор.

Иранские дроны на войне против Украины

С 10 декабря 2022 года после трехнедельной "паузы" – Россия начала снова бить по Украине иранскими дронами с побережье Азовского моря.

14 декабря оккупанты провели третью масштабную атаку дронами-камикадзе. Неизвестно, были ли это БПЛА уже из новой партии Ирана.

Впрочем, накануне как в британской, так и в американской разведках предупреждали об усилении военной поддержки иранским захватчикам. Тегеран может передать Москве в ближайшие месяцы свои баллистические ракеты.

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