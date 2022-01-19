Остановка газопровода - критически важный аргумент, который мы имеем в отношении России в настоящее время, говорит Псаки.

Белый дом убежден, что остановка "Северного потока-2" в рамках жестких санкций против России будет эффективным инструментом противодействия российской агрессии.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На вопрос, правда ли, что Европа почти не обсуждает отключение России от SWIFT, Псаки ответила: "На наш взгляд, не исключен ни один из вариантов. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими коллегами относительно серьезных последствий для России в случае ее нападения на Украину".

Также у Псаки поинтересовались, получили ли США подтверждение того, что немецкое правительство обязалось заморозить запуск "Северного потока-2" в качестве крайней меры противодействия агрессии Кремля.

"Думаю, вы знаете, что он ("Северный поток-2" – УНИАН) сейчас не работает. Вы видели шаги, которые они предпринимают в последнее время. Немецкий регулятор приостановил сертификацию "Северного потока-2". И мы по-прежнему считаем, что остановка газопровода – критически важный аргумент, который мы имеем в отношении России в настоящее время. Особенно с учетом того, что он сейчас не функционирует. И если санкции будут введены прямо сейчас, а Россия рассматривает их как необратимые расходы, то это будет одним соображением в ее расчетах меньше", – пояснила Псаки.

Читайте такжеСтолтенберг: НАТО вскоре направит Кремлю письменные предложения по безопасностиОна добавила, что США тесно консультируются со всеми партнерами и союзниками в этом вопросе.

"Северный поток-2": Что известно

В декабре глава МО Германии Кристин Ламбрехт призвала "не втягивать" запуск российского газопровода в "этот конфликт", комментируя возможность остановки сертификации "СП-2" в рамках санкций против России в случае ее нападения на Украину. Глава оборонного ведомства настояла на дипломатическом диалоге с Москвой.

Процедуру сертификации газопровода отложили из-за нарушений со стороны компании-оператора европейского законодательства до момента, когда они будут устранены.

Запуск трубопровода России означает поставки российского газа в Западную Европу в обход Украины и грозит последней большими экономическими убытками.

Кроме того, Киев и ряд стран Евросоюза отмечают риски использования Кремлем газопровода с целью политического давления.

И хотя Вашингтон отказался от обременительных санкций против "СП-2" в пользу Германии, публично защищающей проект РФ, Белый дом еще может внести замораживание сертификации в рамки жестких санкций против России в случае ее нападения на Украину.

В то же время республиканцы в Конгрессе США внесли проект, предусматривающий немедленное введение санкций.

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