Кристин Ламбрехт считает, российский газопровод экономическим проектом.

Глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт сделала неоднозначное заявление относительно Украины. Она призвала не связывать запуск российского газопровода "Северный поток-2" с агрессией Москвы против Киева.

Об этом Ламбрехт заявила в интервью RBB

"Мы не должны втягивать ("Северный поток-2", - ред.) в этот конфликт", - заявила Ламбрехт.

По ее словам, конфликт необходимо решить, а не привязывать его к другим вопросам.

Читайте также"Они держат Украину в заложниках": эксперты прокомментировали переговоры НАТО и России"Нам нужно разрешить этот конфликт, и нам нужно решить его в переговорах - это та возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим никакого отношения к этому конфликту", – объяснила немецкий министр.

"Северный поток-2" - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября начали заполнять газом первую нитку газопровода.

Читайте такжеКремль отрицает связь внезапных учений возле Украины и переговоров с НАТО15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

Назавтра BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

В то же время в Сенате США подготовили санкции против Российской Федерации на случай, если она вторгнется в Украину.

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