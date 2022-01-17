Сертификацию "Северного потока-2" приостановили из-за нарушений европейского законодательства.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в случае нападения России на Украину Германия с партнерами будут принимать "соответствующие меры" в отношении "Северного потока-2".

Об этом она рассказала во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 17 января.

Министр подчеркнула, что вопрос суверенитета независимой страны для нее "не является вопросом для обсуждения", в очередной раз подтвердив поддержку территориальной целостности Украины.

"Каждая новая агрессия будет иметь большую цену. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия – это единственный пригодный путь, чтобы разрядить напряженную ситуацию. Но я хочу подчеркнуть, что мы не говорим об Украине без Украины. Мы тесно согласовываем наши шаги с НАТО и Украиной", - сказала она.

Читайте такжеЦены на нефть взлетели до трехлетнего максимумаБербок добавила, что "ни одна страна не имеет права указывать другой, в каком направлении ей развиваться, какие поддерживать отношения и какие союзы заключать".

Германия, отметила Бербок, поддерживает позицию США по "Северному потоку-2" в случае нападения России на Украину.

"В коалиционном соглашении указано, что в энерго-политических вопросах Германия действует согласно европейскому законодательству. Что касается "Северного потока-2", пока этот вопрос не полностью реализуется. Поэтому процесс сертификации в настоящее время приостановлен. В то же время мы, учитывая этот проект, имеем геополитические нюансы, о чем говорим все время. Поэтому мы поддерживаем совместное заявление с США - если будет дальнейшая эскалация со стороны Российской Федерации, будем с нашими партнерами принимать соответствующие меры", - ответила она.

В декабре глава МО Германии Кристин Ламбрехт призвала "не втягивать" запуск российского газопровода в "этот конфликт", комментируя возможность остановки сертификации "СП-2" в рамках санкций против России в случае ее нападения на Украину. Глава оборонного ведомства настояла на дипломатическом диалоге с Москвой.

Процедуру сертификации газопровода отложили из-за нарушений со стороны компании-оператора европейского законодательства до момента, когда они будут устранены.

Запуск трубопровода России означает поставки российского газа в Западную Европу в обход Украины и грозит последней большими экономическими убытками.

Кроме того, Киев и ряд стран Евросоюза отмечают риски использования Кремлем газопровода с целью политического давления.

И хотя Вашингтон отказался от обременительных санкций против "СП-2" в пользу Германии, публично защищающей проект РФ, Белый дом еще может внести замораживание сертификации в рамки жестких санкций против России в случае ее нападения на Украину.

В то же время республиканцы в Конгрессе США внесли проект, предусматривающий немедленное введение санкций.

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