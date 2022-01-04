10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

В Республиканской партии США убеждены, что им удастся принять предложенный сенатором Тедом Крузом законопроект об ограничениях против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в комментарии Politico заявил старший помощник одного из сенаторов-республиканцев, имя которого не разглашают.

"Мы выиграем это голосование подавляющим большинством", - сказал он.

Законопроект предусматривает наложение санкций по вводу в эксплуатацию российского трубопровода в течение 15 дней с момента принятия, а не в случае вторжения РФ в Украину, на чем настаивают демократы.

Читайте такжеГермания закрывает половину своих АЭСДля принятия предложений Круза необходимо 60 голосов, и республиканцы убеждены, что их удастся найти, если демократы не подадут встречный законопроект о санкциях.

Сенаторы проголосуют по законопроекту до 14 января.

"Северный поток-2" - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нить газопровода.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

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