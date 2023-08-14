Парализованная страхом перед эскалацией со стороны России, администрация Байдена стремилась лишь предотвратить поражение Украины, а не помочь ей победить.

Контрнаступление Украины не идет так, как прогнозировали некоторые сторонники. Украинцы не испытывают недостатка в храбрости и упорстве, и они добились заметных успехов. Тем не менее, для Вашингтона должно стать тревожным сигналом, что его стратегия нуждается в пересмотре.

Об этом в колонке для The Wall Street Journal пишет бывший советник президента США по национальной безопасности (2018-2019 гг.) и экс-посол в ООН (2005-2006 гг.) Джон Болтон.

По его словам, решение состоит не в прекращении огня и переговорах, что пропагандируют некоторые на Западе.

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"Если бы Владимир Путин согласился на это, он бы сделал это в удобное для него время, а не в наше. Он, скорее всего, предложит перемирие, если Москва сдержит атаки Киева к началу осени, с целью попытаться выиграть путем переговоров то, что российским вооруженным силам не удалось взять на поле боя", - пишет Болтон и отмечает, что принятие этого предложения привело бы к фактическому разделу Украины.

Бывший советник президента считает, что "неспособность украинцев добиться крупных успехов" - это естественный результат стратегии США, направленной только на предотвращение российского завоевания. Вместо этого президенту Байдену нужно начать активно работать над победой Украины.

"Неудачи Украины в наступлении и успехи России в обороне имеют общую причину: медленное, прерывистое, нестратегическое предоставление военной помощи Западом. Постоянные дебаты о том, стоит ли поставлять ту или иную систему вооружений, вечный страх, что Россия начнет войну против НАТО, и периодическое бряцание Кремлем ядерным оружием внушили западным столицам парализующую осторожность", - пишет Болтон.

По его словам, такая нерешительность является результатом "успешного сдерживания со стороны Кремля, а не стратегической необходимости Америки". При этом Болтон подчеркивает, что нет никаких доказательств того, что у России есть желание нанести ядерный удар или она имеет военный потенциал, чтобы угрожать НАТО.

"Несмотря на неоднократные ядерные угрозы со стороны Москвы, разведывательное сообщество подтвердило в показаниях Конгрессу, что ядерный потенциал России ни разу не перешел в состояние оперативной готовности. Путин блефует. Это может измениться, но блеф дает ему именно то, что он хочет, бесплатно", - считает политик-республиканец.

Болтон также отмечает, что робкий, бессистемный подход администрации Байдена к оказанию военной помощи Украине подорвал общественную поддержку в США.

"Байден усугубил эту проблему, настаивая на том, что война ведется вокруг вильсоновских абстракций демократии и авторитаризма. Принципы Вильсона никогда не мотивировали большинство американцев. Есть убедительные аргументы в пользу того, что помощь Украине отвечает нашим стратегическим интересам, но президент их не приводит. И он, и Дональд Трамп подрывают поддержку помощи республиканцами", - утверждает Болтон.

Он убежден, что Запад, особенно Вашингтон также должны радикально переосмыслить санкционную политику. Поскольку теории об ограничении цен на российскую нефть потерпели неудачу, а западные санкции, как правило, остаются разрозненными и серьезно не соблюдаются.

"Эти недостатки не ограничиваются украинским конфликтом и должны побудить НАТО на институциональном уровне пересмотреть, как она проводит правоприменение. Провозглашение санкций - отличный пиар, но их применение сложно, утомительно и по возможности обязательно делается тайно. США и их союзники нуждаются в капитальном ремонте и обновлении наших инструментов, процедур и персонала, обеспечивающих соблюдение санкций", - сичтает экс-советник президента.

Болтон также призывает Белый дом и НАТО более серьезно отнестись к роли Китая в Украине и ввести санкции непосредственно против Пекина, учитывая его огромную поддержку Москвы. Среди прочего, речь идет о закупках углеводородов, отмывании российских финансовых операций и поставку военной техники двойного назначения и нелетального действия.

"Также важно, чтобы Запад разглядел любую китайскую уловку по "урегулированию" конфликта. Такое предложение Пекина, несомненно, покажется положительным тем, кто еще не осознает долгосрочную угрозу, которую представляет Китай. А поскольку Белый дом одержим достижением соглашений с Пекином об изменении климата, он сочтет уговоры Европейского союза умиротворить Китай опасно привлекательными", - пишет Болтон.

Он считает жизненно важным, чтобы администрация Байдена начала формулировать новую стратегию.

"Белый дом должен внести промежуточные исправления в свои стратегические ошибки, совершенные за последние 18 месяцев, если он хочет укрепить поддержку Украины внутри США, а также оживить и расширить антироссийскую коалицию. Пора двигаться", - считает Болтон.

Поддержка Украины со стороны США

Как сообщал УНИАН, недавний опрос CNN показал, что 55% американцев считают, что Конгресс не должен разрешать дополнительное финансирование для поддержки Украины в войне с Россией. При этом, среди республиканцев 71% заявили, что Конгресс не должен санкционировать новое финансирование.

Однако, в Белом доме утверждают, что согласно другим опросам, поддержка военных действий остается в основном неизменной; и они не планируют менять свой подход считая, что до сих пор он сплачивал американский народ. Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что для "национальной безопасности американского народа" важно, чтобы США продолжали поддерживать Украину.

Тем временем, сторонники Украины на Капитолийском холме призывают президента Джо Байдена активизировать свои аргументы в пользу того, для США стратегически важно направить Украине больше денег в ее борьбе с Россией. Они считают, что Байден не излагает свои доводы "так, как это могут понять обычные американцы".

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