Количество американцев, обеспокоенных тем, что война будет угрожать их национальной безопасности, снизилось.

Большинство американцев выступают против выделения дополнительных средств на поддержку Украины в войне с Россией, общественность разделилась во мнении, достаточно ли сделали Штаты.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса CNN. Так, 55% опрошенных считают, что Конгрессу Соединенных Штатов Америки не следует выделять дополнительные средства на поддержку Украины, 45% - выступают "за".

51% считает, что Штаты уже сделали достаточно, 48% - что нужно сделать больше. В ответах на вопрос о том, какую помощь США могли бы оказать Украине, поддержка помощи в сборе разведданных (63%) и военной подготовке (53%) оказалась более широкой, чем поддержка предоставления оружия (43%). Участие американских вооруженных сил в боевых действиях поддержали 17%.

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Большинство американцев, считающих, что США должны делать больше, выступают за оказание помощи в сборе разведданных (75%), военной подготовке (68%) и предоставлении оружия (60%). В группе тех, кто считает, что была оказана достаточная помощь, большинство поддерживает только сбор разведданных (52%).

При этом количество американцев, обеспокоенных тем, что война будет угрожать их национальной безопасности, снизилось с 72% до 56% с февраля 2022 года.

Отмечается, что опрос показал и партийные разногласия. То, что война может затянуться, беспокоит 82% демократов, 75% независимых и 73% республиканцев. Почти две трети обеспокоены тем, что война приведет к росту угроз демократии в других странах (65%) или к нападениям России на другие страны (64%). Около 6 из 10 опасаются, что она может привести к более масштабной войне в Европе (59%).

Республиканцы в основном считают, что Конгресс не должен санкционировать новое финансирование (71%), а демократы выступают "за" продолжение помощи (62%).

При этом большинство представителей разных партий считают, что США должны оказывать Украине помощь в сборе разведданных (70% демократов, 63% независимых и 56% республиканцев). За военную подготовку выступают почти две трети демократов (64%), среди независимых и республиканцев эта поддержка снижается примерно до 48% в каждой группе. Предоставление Украине оружия поддерживает 61% демократов против 39% независимых и 30% республиканцев.

Помощь США Украине

В феврале 2023 года в Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки сообщили, что с начаала полномасшатбного вторжения России предоставили Украине помощь на сумму около 50 миллиардов долларов.

Речь идет о помощи в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки.

В последний пакет помощи вошли различные комплексы, ракеты, боеприпасы, бронетехника и противотанковое оружие. Его оценили в 400 миллионов долларов.

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