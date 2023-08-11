Белый дом должен более четко разъяснять американцам, почему трата этих денег стратегически выгодна для США.

Сторонники Украины на Капитолийском холме призывают президента Джо Байдена активизировать свои аргументы в пользу того, почему США должны направить Украине больше денег в ее борьбе с Россией.

Как пишет CNN, серьезное беспокойство среди сторонников Украины в Конгрессе этим летом вызывает то, в каком шатком положении они могут оказаться в будущем, особенно если общественная поддержка пошатнется в преддверии более крупного противостояния из-за финансирования, которое может разыграться до конца года.

Некоторые из самых решительных защитников помощи Украине на Капитолийском холме публично и в частном порядке доказывали Белому дому, что ему нужно сделать больше, чтобы объяснить стратегические преимущества отправки американских денег за границу. Среди них лидер республиканского большинства Митч МакКоннелл, который старается развеять опасения за границей по поводу того, что республиканцы теряют интерес к поддержке этих усилий.

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Даже республиканские лидеры в Сенате надеялись, что Байден сделает больше, чтобы показать важность американской помощи.

"Ему нужно более громко заявлять, почему это необходимо. Я не думаю, что [это] слишком трудно продать, зная, что русские совершают военные преступления и что они представляют угрозу для наших союзников", - сказал один из членов Республиканской партии.

CNN отмечает, что падение общественной поддержки может иметь самые большие последствия в Палате представителей, контролируемой Республиканской партией.

"Американцы хотят знать, что их деньги тратятся правильно и эффективно, и хотят, чтобы им напоминали, почему сдерживание России выгодно не только Украине, но и нам", - сказал помощник Республиканской партии, знакомый с дискуссиями.

Хотя Байден регулярно обсуждает важность поддержки Украины во время сборов средств за кадром, он не делает это регулярной частью своих публичных выступлений, отмечает CNN.

В частном порядке помощники Республиканской партии говорят, что пытались убедить администрацию президента в том, что Белый дом должен более четко разъяснять американцам, почему трата этих денег стратегически выгодна.

"Это не может быть просто, что Путин плохой. …Какова стратегия для победы, кроме как продолжать выписывать чек? Нет эндшпиля или стратегии", - посетовал один помощник Республиканской партии.

Проблема в том, что Байден не излагает свои доводы "так, как это могут понять обычные американцы", - сказал CNN другой помощник республиканца в Конгрессе.

"Он недостаточно говорит о том, что поддержка Украины необходима для сдерживания Китая от вторжения на Тайвань, или о том, как США унижают своего главного противника, даже не ставя под угрозу жизни американцев", - добавил этот помощник.

Некоторые сторонники Украины в Республиканской партии говорят, что это уникальный случай, когда они хотят, чтобы Байден преуспел в сплочении американского народа.

"Это один из тех редких случаев, когда республиканцы хотят, чтобы Байден эффективно продал что-то американскому народу. Это поможет нам спрогнозировать будущие пакеты финансирования для Украины. А у Байдена дела идут не очень хорошо", - сказал другой помощник республиканца в Конгрессе.

Бывший посол США в Украине Билл Тейлор считает, что решение для Байдена состоит в том, чтобы снова и снова говорить об Украине на публике, а не просто в качестве "одноразовой реплики на предвыборном митинге".

По его словам, Байден также должен расширить аргументацию, выйдя за рамки необходимости поддержания международного порядка, основанного на правилах. Например, что "украинцы защищают США от России, и украинская армия обходится нам менее чем в 6% нашего оборонного бюджета, чтобы уничтожить российскую армию без присутствия американских солдат", добавил Тейлор.

Помощь США для Украины

Как сообщал УНИАН, хотя большинство американцев поддерживали Украину в течение последних полутора лет, недавний опрос CNN показывает, что 55% американцев считают, что Конгресс не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины в войне с Россией. Опрос, опубликованный в этом месяце, выявил самую широкую оппозицию среди республиканцев: 71% заявили, что Конгресс не должен разрешать новое финансирование.

В свою очередь, официальные лица администрации президента США отмечают, что согласно другим опросам поддержка военных действий остается в основном неизменной. Они не планируют менять свой подход и считают, что до сих пор он сплачивал американский народ.

Для "национальной безопасности американского народа" важно, чтобы США продолжали поддерживать Украину, заявил на этой неделе Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Байдена по стратегическим коммуникациям.

"Если некоторые американцы этого не понимают или не чувствуют, я думаю, важно помнить, что если мы просто будем сидеть сложа руки и позволим победить Путину, мы позволим ему захватить Украину, а где он окажется дальше?" - сказал он.

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