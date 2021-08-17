На помощь женщине пришли двое мужчин из экскурсионной группы.

В США аллигатор едва не оторвал руку смотрительнице на глазах у шокированной группы посетителей центра рептилий.

Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на минувших выходных в террариуме Scales & Tails в пригороде Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Рептилия напала на женщину, когда та зашла в вольер, рассказывая взрослым и детям про образ жизни этих животных. Как видно на видео, снятом очевидцами, хищник схватил жертву за руку и затащил ее в свой водоем.

Женщина бесполезно пыталась вырваться, пока один из участников группы не бросился ей на помощь - он залез в загон и вылез на аллигатора, чтобы сковать его движения.

При помощи другого мужчины смотрительнице все же удалось освободить руку из пасти, после чего она и ее помощники благополучно покинули вольер.

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Потерпевшую уже прооперировали — руку удалось спасти. Сейчас женщина принимает курс антибиотиков и идет на поправку.

Напомним, ранее в этом году крокодил сорвал тренировке футбольного клуба "Торонто" в США - хищный гость приставал к электрокару и подался навстречу футболистам, изрядно их напугав.

А в Техасе отряду полиции и специалистов по отлову диких животных пришлось убирать 2,5-метрового аллигатора, который решил поспать прямо посреди моста в Хьюстоне.

Автор: Станислав Кожемякин